Brillux-Showtrucks on Tour

Seit Mai 2022 sind die beiden Brillux-Showtrucks endlich wieder unterwegs. Ziele der Trucks sind etwa Ausbildungsmessen, Handwerkertage oder Schulevents in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Südtirol. Einmal geparkt, können Jugendliche in den Fahrzeugen unter anderem virtuell Räume gestalten oder durch Videos Einblicke in den Handwerksalltag der Azubis bekommen. An einem 1,80 Meter hohen Touchscreen können sich die Jugendlichen mit echtem Werkzeug dem Thema Farbe und Raumgestaltung auf digital-spielerische Art und Weise nähern. Doch auch abseits dieser praxisorientierten Elemente haben die Trucks einiges zu bieten: Unterhaltsame Videos, Arcade-Spielspaß mit der preisgekrönten App „Buntes Battle“ oder ein schnelles Match am „Deine Zukunft ist bunt“-Pong-Tisch. Die Infomobile werden bei jedem Einsatz von Praxis-Profis begleitet.

www.brillux.de/deine-zukunft-ist-bunt