Arbeitszeiten genau erfassen dank mobiler Zeiterfassung

Unternehmen in der EU müssen die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter genau erfassen. Das entschied kürzlich der Europäische Gerichtshof und fordert die Mitgliedsstaaten dazu auf, entsprechende Gesetze zu erlassen. Die Realisierung in den einzelnen Betrieben funktioniert schon jetzt ganz einfach – durch Softwareunterstützung.



So erfassen Sie Arbeitszeiten genau

Nach Ansicht der EU-Richter ist es heute unerlässlich, Arbeitszeiten lückenlos zu erfassen und nachzuhalten. Damit dies gelingt, können sich Unternehmen digitale Unterstützung holen. Eine Lösung bietet die Software-Schmiede Clockin. Das app-basierte System erfasst alle Zeiten automatisch und führt sie projektbezogen zusammen. Im Büro-Center können Sie die Zeiten auswerten und automatisiert an die Lohnbuchhaltung oder den Steuerberater abgeben. „So wird die zentrale Forderung des EuGH-Urteils, nämlich Transparenz über die geleisteten Arbeitszeiten, bestmöglich sichergestellt“, erklärt Frederik Neuhaus, Geschäftsführer bei Clockin.

Weitere Vorteile der mobilen Zeiterfassung

Neben der Zeitdokumentation kann auch die Auftragsabwicklung umgesetzt werden. So zeigt die App zum Beispiel den Projektstatus an und erfasst Kundenbestätigungen inklusive Unterschrift. Eine Diktierfunktion erleichtert die Eingabe genauso wie die Möglichkeit Fotos zu hinterlegen. Per digitaler Checkliste können sämtliche Formulare in der App hinterlegt werden. Der Zeitaufwand, den Mitarbeiter für Stundenzettel aufbringen mussten, entfällt komplett. Auch die Zusammenfassung der Arbeitszeit am Monatsende wird per Klick zum Kinderspiel. Eine Nachkalkulationen durch projektbezogene Zeiterfassung ist ebenso möglich wie eine automatisierte Datenauswertung. Alle Funktionen des Clockin-Systems werden den Regelungen des Mindestlohngesetzes sowie den Zollkontrollen gerecht.

So bekommen sie die App für mobile Zeiterfassung

Die App wurde für iPhone und Android-Geräte entwickelt und lässt sich im AppStore bzw. über Google play herunterladen. Clockin wird monatlich pro Mitarbeiter im Abonnement abgerechnet. Interessierte haben die Möglichkeit, das System 14 Tage unverbindlich und in vollem Umfang zu testen. Ein entsprechendes Registrierungsformular findet sich auf der Homepage.

Weitere Informationen zur mobilen Zeiterfassung stehen unter www.clockin.de zur Verfügung.

17. Oktober 2019