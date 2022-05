Zwei neue Modelle

Distanzmessgerät im Einsatz: Die beiden Laser-Geräte GLM 100–25 C Professional und GLM 150–27 C Professional von Bosch zum Messen von langen Distanzen, sind mit einem Kamera-Zielsucher in Echtzeit und mit Zoom ausgestattet. Die Geräte verfügen über einen 360°-Neigungssensor und messen, laut Hersteller, Entfernungen bis zu 150 Metern. Für gute Lesbarkeit sorgt ein großes Farbdiyplay mit robustem Schutzglas. Über die Measure-On-App soll die schnelle Erfassung, Dokumentation und Fernsteuerung möglich sein. Die Modelle speichern bis zu 700 Bilder, die per Micro-USB-Schnittstelle übertragbar sind.

