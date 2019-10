Mit dem SR5 Regalsystem ermöglicht Sortimo Handwerkern eine perfekte Arbeitsplatzorganisation auf engstem Raum. Die Fahrzeugeinrichtung soll den zur Verfügung stehenden Laderaum im Transporter optimal nutzen. Durch Individualisierungsmöglichkeiten über den Fahrzeugeinrichtungskonfigurator mySortimo configuration bietet SR5 ein effizientes mobiles Arbeitsumfeld sowie eine vollumfängliche Integration von Werkzeugen, Maschinen und Verbrauchsmaterialien über Systemgrenzen hinaus. Die SR5 Fahrzeugeinrichtung der Sortimo International GmbH ist mit dem renommierten Plus X Award als „Bestes Produkt des Jahres 2019“ ausgezeichnet worden. Darüber hinaus darf sich der Marktführer für Fahrzeugeinrichtungen und intelligente Mobilitätslösungen über vier der sieben Gütesiegel für ausgezeichnete Markenqualität des Regalsystems freuen. Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport, Automotiv und Lifestyle und zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Die SR5 Fahrzeugeinrichtung von Sortimo konnte das internationale Expertengremium, bestehend aus Vertretern über 80 unterschiedlicher Branchen, gleich zweifach überzeugen und darf sich zudem mit vier der sieben Plus X Award Gütesiegel als Zeichen für Markenqualität schmücken: hohe Qualität, Funktionalität, Ergonomie und Design.

