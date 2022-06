Für mehr Sicherheit auf Baustellen

Eine Kamera auf der Baustelle: Das mobile Kamerasystem ‚Video Guard‘ soll Baustellen vor dem Betreten Unbekannter schützen und für mehr Sicherheit sorgen. Beschädigte Baumaschinen, entwendete Materialien und Personenschäden bei ungesicherten Baustellen können für Baustellenbetreiber Probleme verursachen und kostspielig werden. Das Überwachungssystem sichert das ausgewählte Gelände vor Einbrüchen und Vandalismus. Die bis zu sechs Meter hohen Überwachungstürme sind mit jeweils drei hochauflösenden Kameras ausgestattet, die sowohl auf den Nah- als auch den Fernbereich abgestimmt sind und die lückenlose Überwachung ermöglichen. Angebrachte Infrarot-Scheinwerfer schützen die Baustelle auch bei Dunkelheit flächendeckend. Das System ist mit einer intelligenten Videoanalysetechnologie ausgestattet, die regel- und vektorbasiert auf Bewegungen reagiert. In Sekundenschnelle wird so identifiziert, ob es sich um ein Tier oder einen Eindringling handelt. Der ausgelöste Alarm geht direkt in der angeschlossenen Sicherheitszentrale ein und die Unbefugten können über Lautsprecher zum Verlassen des Grundstückes aufgefordert werden.

www.videoguard24.de