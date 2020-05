Insekten- und Pollenschutzsysteme - Festerlösungen

Fenster bieten Ein- und Ausblick, holen Licht und Wärme ins Haus – doch auch störende Insekten und Pollen. Dies wird bei der Fensterplanung häufig nicht berücksichtigt. Kunden sollten daher frühzeitig über das Thema Insekten- und Pollenschutzsysteme informiert werden. So kann der Handwerker mögliche Fensterlösungen aufzeigen.

Fliegen, Wespen und Stechmücken sind Gäste, die man ungern im Haus hat. Die Insektenschutz-Systeme von EgoKiefer sind ein effektives Mittel, um das Eindringen solcher Insekten zu verhindern – und damit auch Stiche und Keimübertragungen. Somit können auch Allergiker mit dem richtigen Pollenschutz-System ihre Symptome in der Wohnung oder im Haus merklich reduzieren.



Schutzsystem gegen Insekten und Pollen

Die Insekten- und Pollenschutzsysteme können auch kombiniert werden und bilden so eine ganzheitliche Lösung, um im Frühling und Sommer die Fenster offen zu lassen. Die Wahl des Systems ist für Interessenten das A und O. Hierbei unterscheidet EgoKiefer zwischen sieben verschiedenen Fenster-, Türen- und Lüftungsschachtlösungen.

Fensterlösungen: Spannrahmen oder Rollo?

Kunden können bei den Fensterlösungen zwischen Spannrahmen und Rollovarianten wählen. Die Stärken der beiden Systeme liegen in unterschiedlichen Bereichen. Eigenheimbesitzer überlegen sich am besten, was für Anforderungen das Fenster tagtäglich ausgesetzt ist. So empfehlen Fachexperten für Fenster, die in Küche, Bad oder Keller sind und häufig gelüftet werden ganz klar eine Spannrahmenlösung – Spannrahmen ClipFix ist die ideale Lösung für Kunstsoff-Fenster und Spannrahmen Vario eignet sich hervorragend für Holz-, Holz/Aluminium und Aluminium-Fenster. Diese schränken die Funktion in keiner Weise ein und sind äusserst stabil. Bei Wohn- oder Schlafzimmerfenster, Balkon- oder Sitzplatztüren eignen sich auch Rollos sehr gut. Dieses einfache Schutzsystem kann mit einer Handbewegung heruntergezogen werden. Es schützt, wann immer nötig, ist enorm platzsparend und kann in jeglichen Fensterrahmen und alle Türsysteme montiert werden.

Lösungen für grossflächige Durchgänge

Die verhältnismässig kleine Fläche bei den Fenstern ermöglicht eine Vielzahl von Lösungen im Kampf gegen Pollen und Insekten. Balkon-, Terrassen- oder gar Schiebetüren bieten eine wesentlich grössere potenzielle Eintrittsfläche. Im Angebot von EgoKiefer finden Kunden drei mögliche Lösungssysteme. Je nach Frequentierung der Türe bietet sich eine Rollo-, Dreh- oder Schiebesystemlösung an.

Lichtschachtabdeckung

Insekten oder Laub finden aber auch über sehr kleine Öffnungen einen Zugang. So gehören Lichtschächte bei Kellerfenstern zu den beliebten Eintrittsmöglichkeit ins Haus oder die Wohnung. Die Lichtschachtabdeckung bietet einen optimalen Schutz und erlöst zudem Hausbesitzer von der mühsamen Reinigung der Lichtschächte.

Pflege und Reinigung der Insekten- und Pollenschutzsysteme

EgoKiefer Insekten- und Pollenschutz-Systeme sind leicht abnehmbar und lassen sich komfortabel auf zwei Arten pflegen: Bei der Trockenreinigung werden die Systeme mit Staubsauger und Bürstenaufsatz schnell und einfach gereinigt, was einmal monatlich sinnvoll ist. Bei der gründlicheren Nassreinigung können normales Putzmittel, heisses Wasser und ein grobfaseriger Putzlappen verwendet werden. Gute Resultate werden auch mit Wischmopp oder Dampfreiniger erzielt.

www.egokiefer.de