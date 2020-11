Malersoftware „Das Programm“ startet Ideenwettbewerb

Sie wissen genau was ihre Software können muss und Ihre Lieblingsfunktion wurde noch nicht entwickelt? Nach erfolgreichem Start im Sommer 2020 wirbt das Programm mit einem Ideenwettbewerb.

Das Programm (www.das-programm.io) ist nach sechsmonatigen Probebetrieb mit Referenzkunden im Sommer 2020 erfolgreich gestartet. Die Malersoftware ist modular aufgebaut. Enthalten sind unter anderem die Module: Kunden- und Projektverwaltung Terminverwaltung,, Leistungs- und Materialverzeichnis, Aufmaß, Angebote, Rechnungen, Aufgaben und Auswertungen.

Ein besonderen Fokus hat das Team dabei auf die sogenannte Anwenderzentrische Entwicklung gelegt. Die gesamte Entwicklung findet in wöchentlichen Abstimmung mit Anwendern der Software statt. Von der ersten Idee bis zur Freigabe der neuen Funktionen durch Handwerker. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass nur relevante Funktionen gebaut werden und zwar so, wie die Anwender der Software sie auch benötigen. Um die Benutzbarkeit so einfach wie möglich zu halten, werden in regelmäßigen Meetings die Kunden sogar bei der Bedienung der Software beobachtet um festzustellen, an welchen Stellen noch Verbesserungspotential steckt. Dadurch, dass die Software Cloud basiert ist, können wöchentlich Verbesserung des Programm den Anwendern ohne komplizierte Installation zur Verfügung gestellt werden.

Um den engen Austausch mit den Anwendern beizubehalten, bietet das Programm einen Ideenwettbewerb an. Denn die Unternehmer im Handwerk wissen am Besten, was für ihren täglichen Bedarf erforderlich ist. Die Anwender können Funktionen die sie verbessern wollen oder Funktionen die sie vermissen an neue-ideen@das-programm.io schicken. Die Ideen werden dann nach verschieden Kriterien bewertet: Umsetzbarkeit, Komplexität, Kreativität etc. Die Gewinner erhalten einen sechsmonatigen kostenlose Nutzung und die Ideen werden vom Team umgesetzt. Die Teilnahme ist sehr einfach, da auf das Programm von überall aus mit dem Browser zugegriffen werden kann. Auf folgender Webseite https://das-programm.io/ideen-wettbewerb kann ein Zugang zum Ausprobieren und Testen eingerichtet werden. Einfach das Programm auf Herz und Nieren testen, neue Ideen aufschreiben und einreichen.

Der gelernte Maler/Lackierer und Co-Gründer Luhmer sagt “Das Programm hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Unternehmer im Malerhandwerk ihrer Leidenschaft nachgehen können: Projekte mit ihren Kunden umzusetzen. Dafür benötigen sie eine einfache und moderne Software, die ihnen die notwendige Zeit zurück gibt. Unser Ideenwettbewerb soll dabei helfen, die richtigen Funktionen zur Verfügung zu stellen.”