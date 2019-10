Studie Worklife

„Rethinking Workplace“ nennt sich eine Studie zum Thema Arbeitsleben und geht auf deren Bedeutung für die Zukunft ein. Das Ergebnis zeigt, welche Einflussfaktoren für deutsche Büroangestellte die größten Probleme hinsichtlich der Produktivität und des Wohlfühlens am Arbeitsplatz sind.

Die Studie „Rethinking Workplace“ von Tarkett zeigt ein klares Ergebnis: Für deutsche Büroangestellte stellen Lärm, Raumgestaltung und die Qualität der Innenraumluft die größten Probleme hinsichtlich der Produktivität und des Wohlfühlens am Arbeitsplatz dar. Ein Fakt, der neben Ästhetik und Funktionalität berücksichtigt werden muss, wenn Arbeitswelten für morgen entwickelt werden.

„Rethinking Workplace“ ist Teil der Kampagne „The Great Indoors“, initiiert vom Bodenbelagshersteller Tarkett. Als digitale Plattform konzipiert, informiert sie Planer, Designer und Architekten über neue Lösungsansätze bei der Gestaltung von funktionellen und gleichzeitig gesunden sowie ansprechenden Büroumgebungen. Im Rahmen der Studie befragte das internationale Marktforschungsunternehmen OnePoll rund 4.500 Büroangestellte aus neun europäischen Ländern zum Thema „Worklife“. Neben Deutschland kamen die Teilnehmer aus Großbritannien, Belgien, Frankreich, Tschechische Republik, Niederlande, Schweden, Dänemark und Polen.

Deutsche Büroangestellte wünschen sich mehr Ruhe

Im Vergleich zu ihren europäischen Kollegen arbeiten deutsche Angestellte deutlich seltener im Home-Office. Fast drei Viertel von ihnen vertreten sogar die Meinung, dass sie im Büro – insbesondere in einem Einzelbüro – am produktivsten sind, idealerweise inklusive flexibler Arbeitszeiten. Rund 27 Prozent der Befragten klagen allerdings über einen zu hohen Geräuschpegel und eine schlechte Raumakustik an ihrem Arbeitsplatz. Bemängelt wird außerdem, dass Einrichtung und Ausstattung der Büros zwar funktional, aber nicht ansprechend sind und die Raumluftqualität oft zu wünschen übrig lässt. Wichtige Erkenntnisse, die im Zuge einer Neu- oder Umgestaltung von Arbeitsumgebungen die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen sollten.

Innovative Fußböden als Teil der Lösung

Weniger Lärm und bessere Raumluft – Tarkett liefert in Form von innovativen Bodenbelagslösungen passende Antworten auf die gestiegenen Ansprüche am Arbeitsplatz. Der Akustikrücken DESSO SoundMaster für Teppichfliesen wurde beispielsweise extra mit Hinblick auf eine hohe Trittschalldämmung sowie eine gute Schallabsorption entwickelt und trägt damit maßgeblich zu einer ruhigeren Arbeitsumgebung bei. DESSO AirMaster nimmt wiederum gesundheitsgefährdenden Feinstaub auf und bindet ihn. Das Ergebnis: eine deutlich bessere Atemluft in geschlossenen Räumen. Doch nicht erst mit Einzug der neuen Arbeitswelten spielen die Themen Gesundheit und Wohlbefinden im Hause Tarkett eine Rolle, denn grundsätzlich weisen die Böden des Herstellers VOC-Werte auf, die unter den strengen offiziellen Vorgaben liegen. Die breite Produktvielfalt mit zahlreichen Designs und Farben wird auch einem hohen ästhetischen Anspruch gerecht.

Über die Kampagne „The Great Indoors“

Die strikte Trennung zwischen Arbeitsplatz und Privatleben war gestern, heute verschwimmen die Grenzen zunehmend. „Worklife“ ist der neue Begriff, der die moderne Arbeitsweise in wohngesunden Innenräumen beschreibt. Dabei werden sowohl physische als auch emotionale Aspekte mit einbezogen. Die Kampagne „The Great Indoors“ geht der Frage nach, welche Auswirkungen die Wünsche anspruchsvoller Büroangestellte nach Wohlbefinden und Gesundheit auf die Arbeit von Architekten und Planer haben und wie sie aktuellen Trends begegnen können. Mit der digitalen Plattform schafft Tarkett einen Raum für Forschungsberichte und Neuheiten aus der Bodenbelagsbranche, aber auch für neue Denkanstöße, die im erweiterten Kontext die „Zukunft der Arbeit“ betreffen.

Mehr Informationen zur neuen Studie und die Möglichkeit des kostenlosen PDF-Downloads finden Sie u003Eu003Ehieru003Cu003C

24. Oktober 2019