Brillux hat bei der Gestaltung und Produktion der Arbeitskleidung großen Wert auf eine gelungene Kombination von Optik und Tragekomfort gelegt. Es wurden moderne Schnitte entworfen sowie Stoffe und Materialien ausgewählt, die den Ansprüchen an zeitgemäßen Tragekomfort, an Pflege und Strapazierfähigkeit genügen, so der Anbieter. Die Kollektion umfasst auch Damenhosen und einen kompletten Satz an Oberbekleidung in Unisex: Polo-, Sweat- und T-Shirts mit Knopfleiste. Dazu Latzhosen, Arbeitsblousons, Fleece- und Softshell-Jacken für Sommer und Winter

www.brillux.de