Neues Werk

Nächste Schritte für das dritte Fertigungswerk von Layher. Der offizielle Baubeginn für das sogenannte Werk 3 ist gestartet, 2023 soll es in Betrieb gehen. „Neben der hohen Produktqualität ist für unsere Kunden auch eine hohe Lieferbereitschaft eine zentrale Anforderung“, erklärt Stefan Stöcklein, Geschäftsführer beim Gerüsthersteller. „Nur so können Projekte nach Auftragsvergabe zeitnah begonnen und termingerecht abgewickelt werden.“ Jetzt ist ein eigenständiges Werk mit ca. elf Hektar Werksfläche für die Produktion und Feuerverzinkung von Bauteilen des Allround-Systems geplant, das zudem den hohen Energie-Effizienzstandard BEG 40 ausführt. Beim Neubau spielen auch ökologische Aspekte eine wichtige Rolle. Die Renaturierung des Flusses Zaber bildet dabei einen zentralen Schwerpunkt des Bauvorhabens. „Renaturierungen können laut Bundesumweltamt einen großen Beitrag zur Sicherung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Fließgewässern leisten und auf diese Weise zu konkreten Steigerungen verschiedener Ökosystemleistungen in der Region führen“, erläutert Stöcklein. Die Ausgleichsmaßnahmen umfassen insgesamt eine Fläche von über zwölf Hektar. Im Werk 3 selbst werden in der Endausbaustufe 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein. Erste Arbeitsplätze in vorübergehenden Fertigungsanlagen sind bereits besetzt. Diese werden dann in das Werk 3 umziehen.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.layher.com