PUFAS hat zwischen Vertriebsleitung und dem Außendienst eine neue Bereichsleitung eingesetzt. Die Neustrukturierung soll in den kommenden Jahren für zufriedenere Kunden und Partner sorgen. Die drei Bereichsleiterstellen werden von Mitarbeitern übernommen, die bereits erfolgreich für PUFAS tätig sind: Stefan Wagenknecht ist in seiner neuen Funktion für die Region West-, Mittel und Ostdeutschland zuständig, Jürgen Kreutzer für die Region Süddeutschland und Christian Pohl für die Region Nord- und Westdeutschland. Die erfahrenen Mitarbeiter sollen in den kommenden Jahren für eine Erweiterung des Kundenservice sowie für noch kürzere Reaktionszeiten und Entscheidungswege sorgen. Zudem möchte die Malermarke durch die Neustrukturierung ihr Netzwerk aus Großhändlern, Verarbeitern und ausschreibenden Stellen festigen.

