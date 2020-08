Die Idee hinter „Das Programm“ folgt einem Wunsch, den sicherlich viele Maler haben: Alle betrieblichen Abläufe auf dem Mobiltelefon oder Tablet nicht nur im Blick haben, sondern auch bearbeiten können.

Gemeinsam mit mehreren Malermeistern hat Gregor Müller, der Kopf hinter der „Das Programm“, eine moderne Cloud-basierte Software entwickelt. Diese funktioniert mit Apps für Tablet und Telefon sowie via Browser auf PC. Die Idee dazu kam ihm, als er mit einem befreundeten Malermeister sprach, der sagte, dass er seinen Betrieb am liebsten mit dem Handy steuern würde, da er sowieso immer unterwegs sei. In enger Abstimmung mit den Malerprofis wurde daraufhin eine bewährte Software auf die Bedürfnisse des Malerhandwerks umgebaut. Alle wichtigen Elemente sind enthalten und intuitiv bedienbar. Ob Chef, Mitarbeiter oder Bauherr, alle haben Zugriff auf identische Daten, aber und das ist das ist das wichtige, jeweils nur entsprechend der für ihm zugeteilten Rolle. Das heißt, für jeden können die Zugriffsrechte individuell eingerichtet werden. Die Software ist modular aufgebaut. Enthalten sind unter anderem die Module: Kunden- und Projektverwaltung Terminverwaltung,, Leistungs- und Materialverzeichnis, Aufmaß, Angebote, Rechnungen, Aufgaben und Auswertungen. Die Vorteile der Cloud-Lösung: Die Daten sind auf sicheren Servern in Deutschland gespeichert. Die Kommunikation findet verschlüsselt statt. Das Programm kostet zwischen 9,90.- und 29,90.- Euro monatlich und ist jederzeit kündbar.

www.das-programm.io