Mit kreativen Oberflächen kann sich der professionell Gestaltende mit seiner eigenen Handschrift profilieren und eine lukrative Nische erschließen; der zufriedene Kunde wiederum soll mit seinem besonderen Ergebnis glänzen und automatisch zum Werbeträger werden.

Der Oberflächenfinder, ein Beratungstool von Caparol, soll alle verfügbaren Kreativtechniken in der Übersicht zeigen – auch die Trendoberflächen. Und damit erstmals einen bestimmten Look anwählbar machen, ganz ohne vorherige Produktangaben. Der Clou des Oberflächenfinders ist die Filterfunktion, die fünf verschiedene Kategorien anbietet:

Technische Aspekte, wie zum Beispiel konservierungsmittelfrei oder schwerentflammbar Optische Anmutung, wie glitzernd, gespachtelt oder auch stoffähnlich Haptische Aspekte, wie glatt oder samtig Gewünschter Glanzgrad Untergrund, auf dem die Oberfläche entstehen soll.

Hat man die relevanten Punkte angeklickt, werden direkt alle passenden Oberflächen gezeigt Klickt man die einzelnen Looks an, erfährt soll man alles Weitere zu deren Leistungsmerkmalen und Verarbeitungerfahren. Dieses Prinzip funktioniert laut Anbieter auch andersherum: Einfach in der Übersicht die Oberflächen anklicken, die gefallen, und über die Schlagworte der Infokachel dann alle wichtigen Merkmale dieser Kreativtechnik und ihrer Produkte abrufen.

