Webstrategie entwickeln

Die Ausbildung zum Meister ist abgeschlossen und die Formalitäten mit den Behörden wurden abgeklärt. Die neu angemieteten Betriebsräume sind vollständig mit neuem Equipment ausgestattet. Laufkundschaft und Mundpropaganda bringen einige Kunden in den Betrieb, aber irgendwie steht der echte Durchbruch noch aus.

Autorinnen: Lena Koithan/Silvia Renz

Wer sich in dieser Beschreibung wiedererkennt, sollte ein Auge auf seine eigene Webstrategie werfen. „Wer keine überzeugende Webpräsenz hat, hat es schwer, neue Interessenten zu finden – gerade als Existenzgründer“, weiß Andreas Karasek, Geschäftsführer der Agentur SEM Berater.

Interessenten und Suchmaschinen

Zunächst gilt es die eigene Website sowohl für Kunden als auch für Suchmaschinen ansprechend zu gestalten. Daher empfiehlt es sich, auf ein übersichtliches und klares Design zu setzen und darauf zu achten, dass die Seite sowohl für PCs also auch für mobile Endgeräte optimiert ist. Für ihren Internetauftritt setzen viele Handwerksbetriebe auf ein vermeintlich kostengünstiges Baukastenprinzip. Die daraus entstehenden Websites können durchaus ansprechend und informativ gestaltet sein, sind aber in der Regel nicht für Suchmaschinen und lassen sich dementsprechend auch nicht online von Interessierten finden. „Eine professionelle und gleichzeitig kostenlose Option bietet beispielsweise WordPress“, erklärt Andreas Karasek. Damit können Existenzgründer funktionsfähige Seiten erstellen, ohne Programmieren lernen zu müssen oder für jede Änderung einen Webdesigner zu beauftragen. Handwerksmeister können damit ihre Website ganz individuell anpassen und nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Damit sich Kunden schnell und einfach auf der Seite zurechtfinden, sollten Texte so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich gehalten sein. Für eine suchmaschinenoptimierte Website ist es außerdem wichtig, relevante Schlüsselwörter möglicher Suchanfragen in den Meta-Angaben, der Überschrift und den ersten einhundert Wörtern eines Textes zu nutzen. Es gibt zahlreiche, auch kostenfreie Seiten im Internet, die dabei unterstützen können, alle relevanten Keywords herauszufiltern. Wer einen umfänglichen Service anbieten möchte, sollte seine Website intelligent verknüpfen und dafür beispielsweise Verlinkungen zu weiteren Dienstleistungen wie Chatfunktionen einbauen. Auch eine lange Ladezeit schreckt sowohl Kunden als auch Suchmaschinen ab. Daher empfiehlt es sich, Fotodateien oder auch Grafiken in der kleinstmöglichen Größe zu verwenden.

Budget gezielt verwalten

Um im Netz sichtbar zu sein, sollten Handwerker nicht nur auf suchmaschinenoptimierte Websites setzen, sondern auch die Schaltung von Suchmaschinenwerbung, auf Englisch Search Engine Advertising, kurz SEA, in Betracht ziehen. Klug eingesetzt, kann so selbst ein kleines Budget deutlichen Erfolg versprechen. Dabei bietet nicht nur Google interessante SEA-Angebote. Der Marktanteil der Suchmaschine Bing liegt bei etwa zehn Prozent und generiert rund 509 Millionen Suchanfragen pro Monat in Deutschland. Hier herrscht weniger Konkurrenz als beim Marktführer, sodass eine Anzeigenschaltung durchaus ein geeigneteres Preis-Leistungs-Verhältnis bedeutet. Als Zahlungsmodell sollten Einsteiger das sogenannte CPC, also Cost-per-Click wählen, bei dem nur gezahlt werden muss, wenn ein Besucher auf die Anzeige klickt. Für die Einrichtung einer Anzeige gilt es zunächst den geografischen Bereich festzulegen. Schließlich sucht ein Interessent aus Magdeburg keinen Tischler in Köln, sondern eher jemanden, der ihn vor Ort unterstützen kann. Einen besonders wichtigen Faktor stellen auch bei Suchmaschinenwerbung die Keywords dar. Es lohnt sich, die Keywords möglichst spezifisch zu setzen, sodass nur Nutzer auf die Anzeige klicken, die tatsächlich ein spezifisches Interesse signalisieren. Sogenannte Long-Tail-Keywords eignen sich dabei besonders, da sie aus mehreren Begriffen bestehen und bereits die Suchintention der Nutzer spezifizieren. Der Anzeigentext sollte besonders aussagekräftig sein und möglichst genau auf die Probleme der Suchenden eingehen.

Weitere Informationen:

www.sem-berater.de