CWS hat mit „220days“ Kleidung konzipiert, in der es sich an jedem Arbeitstag im Jahr – also rund 220 Mal – so richtig wohlfühlen lässt. Die neue Arbeitshose mit Vier-Wege-Stretch-Einsätzen ist flexibel in jede Richtung dehnbar und als Damen- und Herrenvariante verfügbar. Die atmungsaktive Outdoor-Jacke mit GoreWindstopper Technologie ist laut Anbieter ein funktionaler Hingucker für anspruchsvolle Tätigkeiten.

www.cws.com