Infoabend Farbgestaltung am Bau

Am 20 Mai informiert Sie das Haus der Farbe über den berufsbegleitenden Bildungsgang an der Höheren Fachschule und geben Ihnen einen Einblick in die Tätigkeiten von Farbgestalterinnen und Farbgestaltern. Machen Sie sich selbs ein Bild von den Lehrmethoden und der Atmosphäre am Haus der Farbe.

„Farbgestaltung am Bau“ ist eine spezialisierte Disziplin der Architektur. Die Fachschule für Gestaltung in Handwerk und Architektur vermittelt Fachwissen und Kreativität für die hochwertige Baukultur. In dem Studiengang lernen Sie komplexe Materialtechniken kennen un experimentieren damit, Sie entwerfen Farbkonzepte und erfahren, wie Sie Kunden mit den richtigen Argumenten überzeugen. Als Farbgestalterin oder Farbgestalter mit Abschluss Höhere Fachschule (HF) schaffen Sie visuell ansprechende Lebensräume. Sie bringen fundiertes Fachwissen in bestehende Teams ein, gestalten Neues, tragen Sorge zu Bestehendem und fördern so die hochwertige Baukultur.

Ausbildung und Berufsbild Der Bildungsgang «Farbgestaltung am Bau» basiert auf dem vom Bund Schweizer Farbgestalter/innen in der Architektur BSFA definierten Berufsbild . Eine weitere Grundlage bildet der Rahmenlehrplan Technik, Fachrichtung Bauplanung der Höheren Fachschulen. So wird der Bildungsgang sowohl den gestalterischen als auch den technisch planerischen Anforderungen des Berufsalltags von Farbgestalterinnen und Farbgestaltern gerecht. Das HF-Diplom in Farbgestaltung am Bau berechtigt Sie zur Mitgliedschaft im BSFA.

Weitere Infos zum Studiengang finden Sie auf der Website.

14. Mai 2019