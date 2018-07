Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann man mit der Erforschung der von den alten Meistern verwendeten Pigmente durch Analyse der Farbschichten historischer Gemälde. Heute ist der Wissensstand in Bezug auf die Kenntnisse über Zusammensetzung und Aufbau der Farben und der verwendeten Techniken sehr weit fortgeschritten. Die Pigmente lassen sich nach der Unterscheidung in organisch/ anorganisch und natürlich vorkommend/ künstlich hergestellt in folgende Gruppen einteilen:

Einteilung von Pigmenten organisch anorganisch natürlich Tier- & Pflanzenfarben Erdfarben künstlich Teerfarben Mineralfarben