Autor: Yannick Heil | Fotos: Caparol

Wo Lackoberflächen hochwertig erscheinen sollen und gleichzeitig äußerst strapazierfähig sein müssen, führte lange Zeit kein Weg an Produkten auf Alkydharzbasis vorbei. Mit wasserverdünnbaren 2-Komponenten Acryl-Polyurethanlacken gibt es jetzt eine wasserlösliche Alternative, die mit Blick auf eine nachhaltige, ökologische Bauweise immer stärker nachgefragt wird.

Der seidenmatte Lack ist nicht nur äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen, er reagiert auch unempfindlich auf Schweiß, Hautschutzcreme und viele andere chemische Verbindungen.

Verschmutzte Stellen lassen sich gut reinigen. Farbwirkung und Oberflächenschutz bleiben selbst dort lange Zeit erhalten, wo viele Hände täglich zugreifen. Damit empfiehlt sich sein Einsatz beim Anstrich von Geländern, Brüstungen und Handläufen in stark frequentierten Bereichen und Gebäuden wie Kindergärten, Schulen und Kindertagesstätten, Verwaltungen, Krankenhäusern oder auch in der Gastronomie sowie in Lager und Produktionsstätten.

Die harte, kratz- und stoßfeste Oberfläche verdankt der wetterfeste Lack einer geruchsarmen 2-Komponenten-Rezeptur, die sich ohne besonderen Aufwand verarbeiten lässt. Der Härter wird unmittelbar vor dem Anstrich im vorgeschriebenen Mischverhältnis eingerührt. Der wasserverdünnbare 2-Komponenten Acryl-Polyurethanlack kann gestrichen, gerollt oder effizient und nebelarm gespritzt werden. Die Verarbeitungszeit beträgt nach Zugabe des Härters rund zwei Stunden. Nach zehn bis zwölf Stunden ist der Lack überstreichfähig und nach rund 48 Stunden vollkommen durchgetrocknet.

Für den Anstrich eignen sich alle grundierten Baustoffoberflächen wie maßhaltige Holzbauteile, Holzwerkstoffe, Stahl, verzinkter Stahl, Zinkblech, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC sowie tragfähige Altbeschichtungen sowohl im Freien als auch in Gebäuden. Verwendete Werkzeuge lassen sich nach der Arbeit problemlos mit Wasser reinigen.

PraxisPlus Der Capalac Aqua 2K PU-Lack wird inklusive Härter in Gebinden mit 750 ml sowie mit 2,5 l angeboten. Der Basisfarbton ist weiß, der Lack ist in vielen Farbtönen, beispielsweise der 3D-Kollektion, RAL und anderer Kollektionen, herstellbar. Grundiersysteme sind über die ColorExpress-Abtöntechnik erhältlich. Technisches Merkblatt: bit.ly/2X63Bib

2. Juli 2019

