Nicht ganz in Weiß

Der Brèche-Grise-Marmor ist ein sehr helles Gestein. Zwischen den weißen Gesteinsbrocken tut sich aber immer wieder eine „graue Lücke“ auf, was „brèche grise“ wörtlich übersetzt bedeutet. Wie sich das Gestein mit modernen Materialien imitieren lässt, zeigt Friederike Schulz in der sechsten Folge der Dekorationsmalerei-Serie.

Autorin: Friederike Schulz | Fotos: Lars Krüger

Die Folgen 1 bis 5 der Serie auf: www.malerblatt.de Der weißgraue Brèche-Marmor ist ein guter Einstieg in die komplexe Welt der Marmorimitation. Während der Portor-Marmor (siehe Malerblatt 7/2018, S. 48) eher malerisch anmutet, verbirgt sich hinter den Brèche-Marmoren (Brekzien) ein weitaus komplexeres Aufbausystem. Eine Brekzie ist ein Gestein, das aus eckigen Gesteinstrümmern besteht, die durch eine feinkörnige Grundmasse verkittet sind. Die Nachahmung des Brèche Grise ist eine gute Grundlage für eine Vielzahl von Gesteinsnachbildungen.

Was benötigt wird

Als Basis für die Arbeit dient eine weiß grundierte Fläche, die möglichst homogen und schwach saugend sein sollte. Auf einer Palette hält man folgende hochwertigen Acrylfarben bereit: Weiß, Schwarz, Ultramarinblau und Oxidgelb. Für das so genannte Malmittel wird in einem Mischbecher ein Teil Wasser mit einem Teil Binder angerührt. An Werkzeugen benötigt man einen Dachshaarvertreiber, einen französischen Ringpinsel (Lasurpinsel), einen Modler mit Acrylhaar (relativ fest), einen Kunsthaarschlepper sowie einen Schwamm. Und selbstverständlich darf ein Eimer mit sauberem Wasser für die benutzten Pinsel und den Schwamm nicht fehlen.

Und so wird´s gemacht