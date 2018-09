Nachdem sich in Hamburg und Bremen bereits die ersten Malerprofis fürs große Finale bei Erfurt & Sohn im Dezember qualifizieren konnten, stehen nun die Vorentscheide in zwei weiteren Städten an. Mit der „Schule für Farbe und Gestaltung“ in Stuttgart sowie der „Handwerkskammer Düsseldorf“ hat Erfurt die perfekten Austragungsorte dafür gefunden. Jetzt heißt es: anmelden, trainieren und sich einen der begrenzten Plätze für den Showdown in Wuppertal sichern!

Die Challenge? Eine 4 x 2,5 m große Wandfläche so schnell wie möglich mit Erfurt-Rauhfaser 52 tapezieren. Die Herausforderung? Nicht nur auf die Zeit zu achten, sondern dabei auch so sauber und fachlich einwandfrei wie möglich zu arbeiten – denn eine Experten-Jury begutachtet jedes Ergebnis. Mit der Tapeziermaschine tapofix CB 75 sowie Bürste, Cutter & Co. wird allen Teilnehmern die optimale „Hardware“ zur Verfügung gestellt. Mitmachen können alle Maler- und Lackierermeister sowie Gesellen und Azubis des Malerhandwerks. Also ran an die Rollen und zeigen, was man drauf hat!

Hier geht‘s direkt zur Anmeldung für die Vorrunden in Stuttgart (19. Oktober) und Düsseldorf (9. November).

Mehr Informationen zum Wettkampf finden sich unter www.erfurt.com/tms sowie auf Facebook.