Nicht selten ist der Grund für Schäden an Bauwerken Feuchtigkeit, die in das Mauerwerk eingedrungen ist. Daher ist es bei fast jeder Bauwerksinstandsetzung notwendig, den Feuchtehaushalt der Konstruktion zu erfassen. Wichtig dabei ist, zu erkennen über welche Wege die Nässe in das Bauwerk eindringt und welche Schadensmechanismen damit einhergehen. Dabei ist die Wasseraufnahme eines Bauwerks über Fassaden, insbesondere bei Sichtmauerwerk, nicht zu vernachlässigen.

Hydrophobierung ist eine Möglichkeit, steinsichtige Fassaden vor einer hohen Schlagregenbelastung und den daraus resultierenden Schäden zu schützen. Für den dauerhaften Schutz sollten Hydrophobierungen unter Beachtung der objektspezifischen Randbedingungen sorgfältig geplant und ausgeführt werden.

Das Seminar vermittelt die wesentlichen Grundlagen der Hydrophobierung. Begleitet werden die theoretischen Ausführungen an anschaulichen Beispielen.

Das Seminar „Richtig hydrophobieren“ findet an folgenden Terminen statt:

28.11.2017 Kassel

29.11.2017 Mainz

Zielgruppe

Planer, Architekten, Ingenieure, Baudenkmalpfleger

Inhaber und Mitarbeiter von Handwerksbetrieben

Seminarinhalte

Bauphysikalische Grundlagen des Feuchtetransports

Schadensmechanismen bei zu hoher Feuchtigkeit

historische und moderne Hydrophobierungsmittel

Negativbeispiele

richtig hydrophobieren

Referent

Dipl.-Ing. Jens Engel, Produktmanagement Remmers GmbH

Seminar-Zeit

13.00 – 17.00 Uhr

Seminar-Gebühr

95,00 € inkl. Arbeitsunterlagen, Getränke, Imbiss und Teilnahmebestätigung

www.bernhard-remmers-akademie.de