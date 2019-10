Mit Schultafellack können Maler Kinderzimmer in eine kreative Zone verwandeln und somit eine kindgerechte Umgebung schaffen.

Der Schultafellack erweitert den kreativen Entfaltungsraum für Kinder, denn mit dem Produkt können sowohl glatte Wände als auch Span-, MDF- und Mehrschichtplatten beschichtet werden. So entstehen Kreativflächen, auf denen Kinder nach Herzenslust mit Kreide malen, zeichnen oder schreiben können. Und für professionelle Maler eröffnet sich ein vielseitiges Aufgabengebiet. Sie positionieren sich als beratende Gestalter, die ihre eigenen kreativen Ideen ausleben können und die kindliche Entwicklung fördern.

Kreativität anregen

Die positiven Eigenschaften des Malens sind ausführlich belegt. Ab dem 2. Lebensjahr entdecken Kinder, dass ihre Bewegungen sichtbare Spuren hinterlassen. Sie beginnen auf Papier zu kritzeln und mit Farben zu schmieren. Malend eignen sie sich die Umwelt an, ahmen ihre schreibenden Eltern nach und kommunizieren mit Erwachsenen und anderen Kindern. Durch die Malbewegung verbessern dabei Mädchen und Jungs ihre Motorik und steigern ihre Konzentrationsfähigkeit. Das Gehirn wird trainiert und die Vorstellungskraft gefördert. Und das Wichtigste: Den Kindern macht es Spaß. Diese Entwicklung reicht bis in die Pubertät.

Farbvielfalt für kindgerechte Umgebung

Gut zu wissen: Die Zeiten, in denen es den Schultafeln nur im klassischen Grün und Schwarz gab, sind vorbei. Dank Jansen Mix ist Jansen Aqua Schultafellack in praktisch jedem gewünschten Farbton erhältlich. So lässt sich die düstere Wirkung dunkler Flächen vermeiden – wichtig für eine kindgerechte Umgebung. Die lackierte Fläche kann mit handelsüblicher Wand- und Farbkreide bemalt werden, die sich leicht mit einem feuchten Tuch entfernen lässt.

Der streichfertige Schultafellack kann mit der Rolle oder dem Pinsel aufgetragen werden, sowohl auf neuen als auch bereits lackierten Flächen. Das Produkt ist somit für Renovierungen und Neugestaltungen sehr gut geeignet.

