Auf der sicheren Seite

Auch für den Einsatz im Gebäudeinneren eignet sich StoVentec Glass. (Bahnhof in Reading, UK; Grimshaw Architects.) Foto: J. Stephenson / Sto SE &Co. KGaA

StoVentec Glass ermöglicht opake fugenbetonte Glasfassaden auch bei großen Baukörpern wie dem Verwaltungsgebäude MP09 im österreichischen Graz (GS Architects). StoVentec Glass ermöglicht opake fugenbetonte Glasfassaden auch bei großen Baukörpern wie dem Verwaltungsgebäude MP09 im österreichischen Graz (GS Architects). Foto: G. Liebminger / Sto SE &Co. KGaA

StoVentec Glass und StoVentec ARTline Invisible verknüpfen photovoltaisch aktive und inaktive Glaspaneele zu einer homogenen Hülle. (Plus-Energiehaus, Berlin; Werner Sobek, Stuttgart). Foto M. Koslik / Sto SE &Co. KGaA

Beim fugenlos verputzten VHF-System StoVentec R können auch Radien umgesetzt werden. (Kongresszentrum Aguilas, Spanien, Barozzi/Veiga Architekten). Foto: J. Lanoo / Sto SE &Co. KGaA

An Erfahrung mit VHF mangelt es nicht im Südwesten Deutschlands. Hier ein traditionelles System mit Holzschindeln an einem Schwarzwaldhaus.

Foto: Sto SE & Co. KGaA