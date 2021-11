Caparol entwickelt ein Farbkonzept für eine Fassadengestaltung

Beim Farbkonzept für diesen Gewerbebau spielten Linien, Streifen und Rechteckformen ein wichtige Rolle. Die Farbtöne sollten dazu einen Kontrast bilden.

Autorin: Katharina Mandlinger | Fotos: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/Alexandra Lechner

Mit einem Mieterwechsel im Jahr 2017 zog der Supermarkt aus. Als neue Mieter ließen sich ein medizinisches Fitnesscenter und ein Café im Gebäude nieder.

Architekt Franz-Josef Warken erhielt vom Bauherrn den Auftrag, das Gewerbeobjekt so zu sanieren und umzubauen, dass es diesen neuen Nutzungszwecken entspricht. Die Rückseite des Objekts grenzt an einen öffentlich zugänglichen Platz, es war zu befürchten, dass es dort zu Graffiti-Schmierereien kommen könnte. Eine individuelle Farbgestaltung sollte dem vorbeugen. „Außerdem sollte das Gebäude natürlich auffallen und positiv ins Auge stechen“, so Warken.

Orientierung an Linien des Gebäudes

Mit diesem Anliegen wandte sich der Architekt an Caparol, wo sich Sabine Hoffner vom FarbDesignStudio nach einer Analyse der Gegebenheiten an das Farbkonzept machte: „Es ging zunächst um ein Erfassen der Architektur. Dafür habe ich mich an Linien orientiert, die das Gebäude vorgibt, wie Fenster-, Tür- oder Toröffnungen. Aus den schwarzen Linien ergaben sich Flächen, die punktuell mit Akzentfarben gefüllt wurden.“

Beständig bei jedem Wetter

Zwei Farbkonzepte wurden von Designerin Hoffner schließlich dem Architekten zur Auswahl vorgelegt. Beide Entwurfsvarianten spielten mit geometrischen Linien, Streifen und Rechteckformen. Hinzu kamen interessante Kontrastwirkungen zwischen stark gesättigten und verhüllten Farbtönen bis hin zu reinem Weiß. Ein Farbkonzept präsentierte sich in kräftigen Rot- und Orangetönen, die Alternative wurde dominiert von verschiedenen Grüntönen. Keine leichte Entscheidung für den Architekten. „Wir haben uns farblich für das rote Konzept entschieden, formal aber für die ursprünglich grüne Mondrian-Version. Der niederländische Maler Piet Mondrian als Vertreter der klassischen Moderne ist berühmt für seine ausdrucksstarken Werke, in denen er mit streng geometrischen Linien und farbigen Flächen in den Primärfarben Gelb, Rot und Blau arbeitet. Die Lösung ist ein Design, das beidem gerecht wird und dann auch umgesetzt wurde“, erinnert sich Warken.

Das Farbkonzept wurde mit der Fassadenfarbe ThermoSan ausgeführt. Diese ist laut Hersteller besonders farbton- und kreidungsbeständig und soll gute bauphysikalische Eigenschaften wie Schlagregenfestigkeit bei gleichzeitig hoher Diffusionsfähigkeit bieten. Die Nano-Quarz-Gitter-Technologie (NQG) führt zu einer Härte, die die Thermoplastizität des Bindemittels selbst bei hochsommerlichen Temperaturen fast völlig ausschließt. „Dadurch wird die Verschmutzungsneigung, also das Anhaften von Schmutzpartikeln, Feinstaub und Sporen entscheidend gesenkt. Was sich dennoch kurzfristig an den Fassaden festsetzt, löst sich spätestens beim nächsten Wind und Regen. Das Quellen des Bindemittels wird vermieden, Schutzfunktion und Farbbrillanz bleiben erhalten“, erläutert der für das Objekt zuständige Verkaufsberater Marcus Zappen. ThermoSan NQG verfügt über ein spezielles Silikonharz-Bindemittel der modernsten Technologie und bietet dadurch eine perfekte Schutzfunktion der Fassaden mit höchster Farbbrillanz

Umsetzung des Farbkonzept

Die Malerarbeiten ausgeführt hat der Saarbrücker Malerfachbetrieb Graf. Zunächst wurden die Putzschäden an der Fassade ausgebessert, dann das Farbkonzept umgesetzt. „Wir wollten natürlich den Plan ganz genau eins zu eins an die Wand bringen, haben deshalb alles ausgemessen, akkurat auf die Fassade übertragen und schließlich umgesetzt. Die Malerei ist ein kreativer Beruf und es ist schön, auch mal so ein individuelles Projekt umzusetzen, statt eine Wand unifarben zu streichen“, erzählt er.

Positive Reaktionen

Dass das Farbkonzept auch bei den Einwohnern von Spiesen gut ankommt – dafür sprechen die positiven Reaktionen, über die sich das Malerteam schon während der Arbeiten am Gebäude freuen konnte. „Es sind immer wieder Leute stehen geblieben und haben sich über die außergewöhnliche Gestaltung gefreut. Und wir haben im Zuge der Fertigstellung des Objekts sogar gleich einen neuen Auftrag bekommen: Einer Passantin hat die Fassadengestaltung so gut gefallen, dass sie stehen geblieben ist und sich unsere Nummer hat geben lassen“, so Graf. Auch Architekt Warken freut sich über das Ergebnis: Die ausdrucksstarke Fassadengestaltung fällt nicht nur auf – auch von Graffiti ist das Gebäude bis heute verschont geblieben.

Weitere Fotos:

www.malerblatt.de