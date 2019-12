Sie möchten die vier Wände oder die Fassade Ihrer Kunden ohne großen Aufwand gestalten und visualisieren? Eigene Ideen und Farbkonzepte umsetzen ohne farbliche Fehlgriffe am „lebenden“ Objekt zu riskieren? Dann haben wir die Lösung: Den neuen farbgestalter_online von ALLIGATOR!

Dort besteht die Möglichkeit bereits vorhandene Bilder farblich zu gestalten oder Bilder vorhandener Wohnsituationen hochzuladen und zu bearbeiten. Hier können Farbtöne verglichen und einfach visualisiert werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Der farbgestalter_online ist eine webbasierte Farbgestaltungssoftware, konzipiert für den Handwerker. Das Tool kann kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung genutzt werden.

Hinterlegt sind die Farbcollectionen von ALLIGATOR: Impulse 6000, 5000 Plus, Art Velluto, Art Nobile und Art Caltino. Auch RAL-Töne können verwendet werden. Neben Wänden oder Fassaden können auch andere Elemente farblich verändert werden. So werden Möbel, Polster und Bodenbeläge ebenfalls in der Wunschfarbe eingetönt.

Kommt es zur Umsetzung, können die ALLIGATOR-Farbtöne über ALLFAcolor beim Großhandel abgetönt werden.

Gleich ausprobieren und loslegen! Hier geht´s zum Tool farbgestalter_online bei ALLIGATOR.

5. Dezember 2019