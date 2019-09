Ein Ort der Leichtigkeit Die lebendigen Farbtöne der „Play“-Palette laden Innenräume mit Energie auf und regen die Fantasie an. Das so erzeugte junge und vitale Umfeld strahlt eine spielerische Leichtigkeit aus und regt dazu an, wieder mit allen Sinnen zu erfahren und in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Farbige und verspielte Accessoires verstärken die sonnige Stimmung.