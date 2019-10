Die Technologie des Wanddrucks eröffnet viele Gestaltungsmöglichkeiten und fällt auf. Ein Wanddrucker indiviualisiert die Wände.

Eine kreative und moderne Gestaltung der Wände ist in vielen Branchen wie z. B. im Hotelgewerbe enorm wichtig, um bei Gästen und Besuchern einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein Dienstleister eröffnet nun neue Designmöglichkeiten. Der vom Unternehmen eigenentwickelte Wanddrucker kann jedes beliebige Motiv direkt auf die Wand drucken – ganz egal ob auf Tapete, Holz, Glas, Metall, Beton oder ähnliche Materialien. Wanddrucke sind in jedem Raum ein echter Blickfang und bieten zudem viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Wandgestaltungsmethoden wie Wandtattoos oder Fototapeten. Wanddrucke sind steril und benötigen keine Reinigung. Die Drucke sind zudem abrieb- und kratzfest und eignen sich somit optimal für stark beanspruchte Umgebungen wie beispielsweise in Universitäten, Schulen oder Kindergärten.

Malerbetriebe, Innenarchitektenund Generalunternehmen haben die Möglichkeit, bei Wanddrucker.de Partner zu werden und ihr Portfolio mit dieser speziellen Dienstleistung zu erweitern.

www.wanddrucker.de

