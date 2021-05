Farrow & Ball: acht neue Farben in der California Collection

Mit der neuen California Collection will Farrow & Ball die sommerlichen Farbpracht Kaliforniens in unsere Lebensräume bringen. Die Palette mit acht Farben ist inspiriert von Palmen und Zitronenbäumen, weichen Sandstränden und dem Glitzern der Meeresoberfläche. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Designerin Kelly Wearstler.

Die California Collection soll einerseits die Natur Kaliforniens scheint. Zugleich spiegelt die Kollektion den Dialog zwischen Natur und Empfinden wieder und besinnt sich auf eine verträumte, von Harmonie und Gelassenheit getragene Stimmung. Jede der acht neuen Farrow & Ball Farben erzählt dabei ihre eigene Geschichte, gemeinsam skizzieren sie schließlich ein vielseitiges Gefühl von Kalifornieren. So beschwört „Sand“ Bilder von Malibu herauf und erinnert an softe Sandstrände sowie Beach Houses voll roher Hölzer und robuster Leinenstoffe. „Hazy“ wiederum fängt das frische Gefühl eines frühen Morgens am Meer ein, während „Faded Terracotta“ von sonnengebleichten Terrakotta – Töpfen und Fliesen erzählt. „Salt“, ein strahlendes Weiss, das an die kristallene Schicht erinnert, die die Winde des Pazifiks hinterlassen, wird von „Tar“, einem Off-Black, mit Bezug auf sonnenverbrannte Highways kontrastiert.

Alle Farben der California Collection werden umweltfreundlich auf Wasserbasis mit einem extrem niedrigen VOC Gehalt hergestellt und in recycelbare Dosen gefüllt. Die Kollektion ist in insgesamt vier Ausführungen für Innenräume erhältlich – Estate Emulsion, Modern Emulsion, Estate und Modern Eggshell.

