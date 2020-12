Zierleisten: Vielfältige Gestaltungsideen für Wand und Decke

Sollte dem Kunden eine komplette Wandverkleidung zu aufwändig, beziehungsweise zu teuer sein, können Zierprofile eine Lösung sein. Denn: Unschöne Übergänge von der Wand zur Decke oder die Notwendigkeit, den Raum optisch zu gliedern, gibt es gerade bei Renovierungsarbeiten häufig. Hier stellen wir neue Produkte vor.

Die eigenen vier Wände sind nicht nur Rückzugsort aus einer immer hektischer werdenden Welt, sondern dienen auch der Realisierung unserer ganz persönlichen Vorstellungen und Träume.

Impulse setzen

In Sachen Design und Innendekoration will NMC markante Impulse setzen. Der Spezialist für Veredelung von Boden, Wand und Decke will mit kreativen Ideen und anspruchsvollen Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen überzeugen. Mit relativ wenig Aufwand sollen sich mit diesen hochwertigen Dekorationsprodukten wirkungsvolle Veränderungen an der Wand und damit auch im Raum erzielen lassen, verspricht der Hersteller.

Individuelle Gestaltungslösungen

Zierleisten sollen sich leicht immer wieder neu interpretieren lassen. Von üppig ornamentiert bis hin zu schlicht designorientiert sollen sie in unterschiedlichen Mustern und zahlreichen Größen überzeugen. Innerhalb einer Stilrichtung lassen sie sich aufeinander abstimmen. So soll ein harmonisches Gesamtbild entstehen. Ob Blickfang, stilvoller Raumabschluss oder praktischer Wandschutz, die leichten Profile sind ein dekorativer Schmuck für glatte Wände. In Kombination mit indirekter Beleuchtung oder integrierbaren Spotlights sorgen sie für eine effektvolle Lichtgestaltung. Zusätzlicher Effekt: Hinter den schönen Gestaltungselementen lassen sich auch unliebsame Kabel verbergen.

Ob modern, klassisch, zeitlos, puristisch oder gemütlich, der Hersteller will designorientierte Lösungen zur kreativen Raumgestaltung – für jeden Geschmack, jeden Anspruch und jeden Stil bieten.

