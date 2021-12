Innenwandfarbe - Wohnen in königsblau

Malermeister Helmut Gschiel hat in München einen Wohntraum mit einer Innenwandfarbe in Blau geschaffen.

Autor: Martin Mansel | Fotos: Konrad Klingbeil / Raum Color

Nomen est Omen, der Name ist Programm, so auch bei Helmut Gschiel. Sein Malerbetrieb trägt den Namen „Kreative Farbige Raumgestaltung“ und das sieht man seinen Arbeiten auch an. Obwohl bereits über 80 Jahre alt, übernimmt der Malermeister immer noch Aufträge von Stammkunden, die ihm am Herzen liegen. Auch hochwertige oder fachlich anspruchsvolle Arbeiten reizen Gschiel noch immer. Aus diesem Grund nahm er auch den Auftrag für das hier vorgestellte Objekt an. Der Kunde stieß in einer von Malermeister Gschiels Werbebriefen auf den intensiven Blauton und war davon direkt so begeistert, dass er den Maler beauftragte, seine Wohnräume damit zu gestalten. Gesagt, getan.

Noch nicht blau genug

Es folgten umfangreiche Vorarbeiten: Abkleben, spachteln, der Einsatz von Absperrfarbe und Maßnahmen zum Schutz des Mobiliars. Darauf folgte die königsblaue Beschichtung. Drei Arbeitsgänge waren nötig, bis das gewünschte Ergebnis erreicht war. Der Meister verrät uns noch ein Geheimnis. Um die gewünschte Farbtiefe zu erreichen, hat er die verwendete Farbe mit weiterem Pigmentpulver angereichert. Die Wände sind laut Gschiel zwar empfindlich, eventuelle Schäden sind aber leicht ausbesserbar. Das Ergebnis ist überzeugend, der Kunde zufrieden.