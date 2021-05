Modernes Industriedesign: Betonelemente im Meister Camera Store Hamburg

Der Mix aus Wildeiche, Betonoptik und Glas soll in den neuen Räumlichkeiten des Meister Camera Stores in der Hamburger Innenstadt für modernes Industriedesign und eine urbane Atmosphäre sorgen. Das Gesamtkonzept will Funktionalität und zeitgemäßen Ladenbau vereinen.

Fotos: Meister Camera

Mit seinen Oberflächen-Reproduktion bietet die Schubert GmbH mit ihrer Marke imi vielfältige gestalterische Möglichkeiten, wie der jüngst umgesetzte Entwurf des Architekturbüro Sørensson Architektur beweist.

Für den Vitrinen-und Tresenbau sowie die Wandverkleidung hat der Verarbeiter neben Echtholz den Verbundwerkstoff imi-beton Glattschalung grau 120 gewählt. Das Design liefert eine betonartige Optik und Haptik mit Lufteinschlüssen und verleiht den Objekten ein modernes Industriedesign.

Die Wände vermitteln den Eindruck von massiven Sichtbetonelementen. Dabei handelt es sich um Paneele, die dem Originalmaterial in Optik und Haptik in nichts nachstehen und vor allem in Bezug auf das Eigengewicht und die Verarbeitbarkeit punkten. Die Paneele bestehen aus einem Verbund aus imi-beton und einer Multiplexplatte (20 mm) mit Ausfräsung. Diese werden an einer Vorwandkonstruktion aus Alu-Winkelprofilen mit CNC-gefertigten Bohrungen eingehängt.

Modernes Industriedesign

Für die Betonelemente an dem zentralen Verkaufstresen und den kubischen Präsentationsvitrinen hat der Verarbeiter imi-beton mit MDF als Trägerplatte (20 mm) verwendet. Die Sichtkanten hat er mit imi-beton ABS-Kantenmaterial in 1 mm Stärke belegt und leicht gefast. Schattenfugen, die sich an jedem Objekt und den Wänden wiederfinden, sind eines der gestalterischen Elemente des Architekten.

Vitrinen

Gläserne Deckelhauben mit Schub schützen die hochwertigen Kameras und ihr Zubehör in den Stand- und Wandvitrinen vor Staub, Berührung und Diebstahl. Die Einfassungen der Hauben bestehen aus mit imi-HPL belegten Rechteckleisten. Die darunter liegenden Kuben sind mit abschließbaren Schubladen und Türen ausgestattet. Auch die Deckel beider Vitrinenmodelle sind mechanisch abschließbar – die Standvitrine sichtbar und die hängende Wandvitrine verdeckt. Der Vitrinenfuß aus einem Plattenwerkstoff greift das Schwarz der Stahlelemente des Objektes und des Ladenkonzeptes wieder auf.