Widerstandsfähige Farben für die Arztpraxis waren in Neustadt an der Weinstraße gefragt. Dort ist vor Kurzem in zentraler Lage ein Facharztzentrum entstanden. Auch eine Radiologie-Praxis ist in den attraktiven Neubau eingezogen. Deren großzügig gestaltete und modern eingerichtete Räume präsentieren sich nicht zuletzt aufgrund ihrer hochwertigen Wand- und Deckenbeschichtung einladend, hell und freundlich.

Autorin: Laura Saure | Fotos: Dörken Coatings

Die neue Gemeinschaftspraxis besticht durch ein harmonisches Konzept mit einer klaren, reduzierten Farbwelt, hochwertigen Möbeln und einem individuellen, genau auf die Räume abgestimmten Lichtleitkonzept. Als es um die Gestaltung der Wand- und Deckenflächen in dem Neubau ging, war eine genau auf die Innenarchitektur und die Beanspruchungen einer Arztpraxis abgestimmte Anstrichlösung gefragt.

Widerstandsfähige Farben für die Arztpraxis

Peter Hesselschwerdt, Verkaufsfachberater bei Dörken, erklärt: „Gerade in den stark frequentierten Bereichen wie dem Wartezimmer und den Behandlungsräumen sollte die gewählte Beschichtung besonders widerstandsfähig gegen Schmutz und mechanische Verletzungen sein. Zudem sollte die Farbe – passend zum reduzierten und cleanen Erscheinungsbild – über eine makellose und stumpfmatte Optik verfügen.“ Nicht zuletzt war auch die Tageslichtsituation in der großen, offenen und hellen Praxis zu berücksichtigen. Da kontinuierlich Tageslicht in die Räume einfällt, sollte eine Beschichtung zum Einsatz kommen, mit der unerwünschtes Streiflicht verhindert wird.

Helle Wände trotzen dem Streiflicht

Vor dem Anstrich wurden die Untergründe – dies waren sowohl Putz- als auch Trockenbauwände – von den Experten des Malerbetriebs Frank Kadel aus Schwegenheim geschliffen und mit Tiefengrund versehen. Im Bereich der Putzoberflächen wurde danach ein Anstrichvlies in die Objektfarbe eingelegt und dann „nass in Nass“ vorgestrichen. Im letzten Schritt erfolgte der Schlussanstrich mit einer silikonverstärkten Innendispersion in der Farbe Weiß. Die universelle und sehr dünnfilmige Innensilikonharzfarbe ermöglicht ein stumpfmattes Finish und eignet sich ideal für Flächen, die hohem Streiflicht ausgesetzt sind – für eine ansatzlose, verlaufsfreie und gleichmäßige Optik. Peter Hesselschwerdt: „Ganz wichtig in einer Arztpraxis ist auch die leichte Reinigung sowie die Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln – auch dies sichert die gewählte Farbe.“

Kontrast durch dunkle Wände

Um einen stimmigen Kontrast innerhalb der Praxis zu erreichen und optische Akzente zu setzen, sollten ausgewählte Wände in dunkler Farbe gestrichen werden. Hierbei sollte insbesondere ein Schreibeffekt – also durch mechanische Belastungen entstehende, sichtbare helle Spuren auf der Beschichtung – vermieden werden. Man entschied sich für eine lösemittel- und weichmacherfreie, fein verlaufende Hybrid-Innenbeschichtung, die über eine besonders harte Oberfläche verfügt und so Schreibeffekte verhindert. Gleichzeitig ist die Beschichtung sehr widerstandsfähig gegenüber Verschmutzungen und somit optimal geeignet für Räume mit hoher Besucherfrequenz.

Bei der Beschichtung der Türzargen in der Praxis kam ein Seidenglanz-Acrylat-Wasserlack zum Einsatz. Dazu Peter Hesselschwerdt: „Das Niederdruck-Spray-System ist Grundierung und Decklack in einem und hat den Vorteil, dass es sich ohne vorherige Grundierung besonders nebel- und spritzarm auftragen lässt. Das war hier besonders gefragt, denn der Fußboden war schon verlegt und die Wände schon fertig gestrichen.“

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die Gemeinschaftspraxis Anfang Dezember 2020 eröffnet worden und bietet den Patienten bei jedem Arzttermin ein einladendes Ambiente. Der gesamte Neubau des Facharztzentrums soll im Laufe des Jahres fertiggestellt werden.

Ein Video zum Niederdruck-Spray-System gibt es hier: www.bit.ly/3ctXPkE