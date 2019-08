Im Rahmen der Farbtrends 2019 haben die Caparol-Farbscouts drei neue Farbwelten ermittelt. Wir stellen sie genauer vor.



Farbwelt 1

Sorbet-Rot, Rosé und Schwimmbad-Blau

Die Farbwelt 1 umfasst sowohl ein tiefes, edles Bordeauxrot, als auch kühlere Rot-Töne und leichte, pudrig wirkende Rosé-Nuancen. Hier ordnet sich auch der Farbton des Jahres „Sorbet-Rot“ ein, ebenso helle Blau-Töne mit Schwimmbad-Assoziationen. Die Welt der Rot-Nuancen bietet die Chance, sehr lebendige, aber dennoch harmonische Farbklänge zusammenzustellen. Ton-in-Ton-Kombinationen gewinnen durch die Auswahl an Kontrasttönen aus dem Blau-Bereich an Frische und sommerlichem Charakter. Insgesamt bildet sich ein leicht anmutender Farbklang heraus, in dem jeder Einzelton seine eigenständige Rolle behält.

Die Farben von links nach rechts: 3D Amber 115, 3D Venezia, 3D Bordeaux 80, 3D Grenadin 130, 3D Barolo 100, 3D Baccara 5, 3D Coelin 115, 3D Onyx 115, 3D Cameo 110

Farbwelt 2

Flieder, Mint und zartes Aprikot

Deutlich zurückgenommener in der Farbbrillanz präsentiert sich die Farbwelt 2. Sie wird getragen von weichen Pastelltönen mit Verankerungen im Grün-, Violett-, Gelb- und Apricot-Bereich. Hier wird zwar ganz bewusst auf starke Kontraste verzichtet, doch die Verbindung mit tiefem Waldgrün oder vergrautem Violett sorgt dafür, dass trotz der warmtonig-weichen Farbstimmung, Spannung und Prägnanz nicht fehlen. Zarter Flieder bremst dabei visuelle Schwere, alle Töne zusammen stehen für einen puristischen Ansatz aus Nuancen, die das Auge zwar fesseln, sich dem Betrachter aber keineswegs aufdrängen.

Die Farben von links nach rechts: 3D Velvet 15, 3D Patina 20, 3D Patina 50, 3D Velvet 55, 3D Apricot 50, 3D Amber 50, 3D Onyx 85, 3D Curcuma 110, 3D Oase 80

Farbwelt 3

Erdiges Orange, Rosé und Himmelblau

In Farbwelt 3 treffen erdiges Orange samt Rosé, leichtem Gelb und Lachsrot auf dunkles Blau des Ozeans, auf kühles Blau sowie helles Himmelblau. Die tiefen, komplementären Blautöne verleihen dem Farbklang Stabilität und Klarheit. Himmelblau erweitert das weich gestimmte Zusammenspiel der Rot- und Orangenuancen. Mehr noch: die dunklen Blaus lassen die übrigen Farben leuchtend aufblühen und bringen Eleganz sowie Gediegenheit herein. Dennoch bleibt der Farbklang jugendlich, unbeschwert und beschwingt.

Die Farben von links nach rechts: 3D Lago 85, 3D Lago 105, 3D Amber 70, 3D Barolo 115, 3D Lachs 75, 3D Amber 105, 3D Pacific 100, 3D Lago 5, 3D Citrus 90, 3D Melisse 60

13. August 2019