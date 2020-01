StoEuro Vlies vereint de Stärken von rubuster Raufaser und effizienter Vliestapete in einem Produkt. Der Der Kleber lässt sich mit den entsprecenden Produkten ohne Weichzeit per Tapeziermaschine oder direkt auf die Wand aufbringen . Das Vlies ist einfacher zu schneiden, dimensionsstabil und reißfest. Aufwändige Untergrundarbeiten (wie bei Raufaser) entfallen, da das Vlies Unebenheiten optisch ausgleicht. Die Weiterverarbeitung ist ebenso problemlos und bietet gestalterischen Spielraum. Zum einen zeigt StoEuro Vlies einen hohen Weißgrad, deckt den Untergrund also sehr gut ab. Zum anderen ist ihr Saugverhalten sehr gleichmäßig, was eine homogene Optik in der Regel mit nur einem Anstrich ermöglicht. Sichtbare Stöße lassen sich mit den Sto-Innenfarben einfach minimieren.

21. Januar 2020