Senioren und an Demenz erkrankte Menschen brauchen eine ganz besondere Wohnumgebung, um sich wohl und sicher zu fühlen. Dementsprechend müssen Pflegeheime, aber auch Krankenhäuser und andere Einrichtungen der Seniorenpflege gestaltet sein – eine wichtige Rolle spielt dabei der Bodenbelag. Tarkett, hat aus diesem Grund ein Whitepaper zur Gestaltung von Seniorenheimen herausgegeben. Eine weitere Serviceleistung, die Tarkett in diesem Zusammenhang seinen Kunden anbietet, ist eine Virtual-Reality(VR)-Brille. Mit Hilfe des sogenannten Demenzfilters VR-EP (Virtual Reality Empathy Platform) können Nutzer wie Architekten und Planer vollständig in die Umgebung eines Pflegeheims eintauchen und erleben, wie Senioren und Demenzkranke ihre Umwelt wahrnehmen.

www.design-altenpflege.tarkett.de

1. August 2019