In welchem Teil der VOB ist das Aufmaß Für Maler- und Lackierarbeiten geregelt?

in der VOB Teil A DIN 1960 Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen in der VOB Teil B DIN 1961 Allgemeine Ausführung von Bauleistungen in der VOB Teil C DIN 18299 Allgemeine Regelung für Bauleistungen jeder Art und in der VOB Teil C DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen in der VOB Teil C DIN 18499 Maler- und Tapezierarbeiten in der VOB Teil C DIN 18497 Maler- und Korrosionsschutzarbeiten

Richtige Antwort:

3. in der VOB Teil C DIN 18299 Allgemeine Regelung für Bauleistungen jeder Art und in der VOB Teil C DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen

21. Juli 2019