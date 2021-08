Die Meffert AG Farbwerke unterstützen einen Mitbewerber im Hochwassergebiet der Ahr, den Lack- und Lasurenhersteller P.A. Jansen GmbH & Co., KG in Ahrweiler, mit einer Zuwendung von 100.000 Euro.

Als Vorstandsvorsitzender Klaus Meffert erfuhr, dass der Betrieb seines Kollegen Peter Jansen bei der Hochwasser-Katastrophe erheblich beschädigt wurde, überlegte er sofort, wie er in dieser Situation helfen könnte. Von den Hochwasserschäden ist das Unternehmen hart getroffen, sein Geschäftsbetrieb wird dadurch monatelang nur sehr eingeschränkt möglich sein. Dies führt dazu, dass derzeit nur ein Teil der 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden kann. Deshalb soll die Zuwendung der Meffert-Gruppe dazu verwendet werden, die größte Not der Belegschaft und ihrer Familien zu lindern. „Wir sind froh, dass wir einem geschätzten Branchenkollegen in einer derart schwierigen Situation unsere Solidarität zeigen können“, erklärte Klaus Meffert.

Auch für die drei Azubis, deren Ausbildung bei Jansen derzeit nicht gewährleistet werden kann, wurde eine Lösung gefunden: Zwei Chemikanten im zweiten und vierten Ausbildungsjahr sowie eine Lacklaborantin im zweiten Ausbildungsjahr setzen bis auf weiteres ihre Ausbildung im Dinova-Werk in Königswinter, einem Unternehmen der Meffert Unternehmensgruppe, fort.

Die Meffert AG Farbwerke sind schon lange mit dem Lackhersteller P.A. Jansen durch eine zuverlässige Geschäftsbeziehung verbunden. Außerdem ist Peter Jansen seit Mai 2018 als Nachfolger von Klaus Meffert Präsident der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL).