100-jähriges Bestehen gefeiert

Elektrowerkzeuge, die in enger Zusammenarbeit mit dem Handwerk entstehen: Das prägt die Unternehmensgeschichte der Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, die im Juli ihr 100-jähriges Bestehen feiert. 1922 in Stuttgart Bad Cannstatt gegründet, startete das Unternehmen Ackermann + Schmitt, aus dem später die Marke hervorging, mit der Handschleifmaschine MS 6 in den Markt. Heute ist das breite Angebot an Elektrowerkzeugen auf die Einsatzbereiche Sanieren, Renovieren und Modernisieren, Metall, Steinbearbeitung sowie Automotive/Polieren zugeschnitten. Flex beschäftigt derzeit rund 320 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte über ein weltweites Vertriebsnetz im Fachhandel. Der Anspruch an die Produktentwicklung: Die Elektrowerkzeuge sollen im professionellen Handwerk innerhalb der Zielgruppen erste Wahl sein. „Durch den konsequenten Dialog mit dem Handwerk und jahrzehntelange Erfahrung entstehen bei Flex immer wieder neue innovative Lösungen für ein ergonomisches und wirtschaftliches Arbeiten. Das belegen neben unserem Markterfolg auch die renommierten Auszeichnungen für unsere Produkte“, erklärt Geschäftsführer Dr. Christian Neuner. Erst kürzlich erhielt das Unternehmen die Auszeichnung TOP 100-Siegel 2022. Das Siegel steht für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge.

