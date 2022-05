196 Farbtöne kreiert

Der Farbenhersteller Little Greene lanciert ein kompaktes Farbfächer-Set, das in zwei Fächern sowohl die Colours of England als auch die Colour-Scales-Farbtöne in einer praktischen Box zur einfachen Verwendung und zum Transportieren präsentiert. Mit diesem neuen Design-Tool können verschiedene Farbkombinationen mit der gesamten Palette von 196 Farbtönen kreiert werden.

Die Farben lassen sich leicht auswählen und mit vorhandenem Mobiliar, Stoffen und anderen Materialien abgleichen. Alle Farbtöne des Farbfächer-Sets sind in der gesamten Palette der Little-Greene-Qualitäten erhältlich: auf Wasser- und Ölbasis für den Innen- und Außenbereich. Die Box enthält zwei Fächer, einen mit den 128 Farbtönen der Kollektion „Colours of England“, die zur leichteren Handhabung in Nummernfolge präsentiert werden, ein zweiter mit der „Colour Scales“-Kollektion, die nach Farbfamilien in abgestuften Farben gruppiert ist, sodass die Palette der Farbtöne auf einen Blick betrachtet werden kann. Auf beiden Fächern sind insgesamt 196 Farben enthalten. Auch wenn nicht alle Farben gezeigt werden, sind laut Anbieter alle Archivfarben weiterhin über die Fachhändler und im Little Greene Showroom erhältlich.

www.littlegreene.de

