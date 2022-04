Einfacher im Sockelbereich

Für alle drei Herausforderungen – Kleben, Armieren und Abdichten – geeignet: Mit dem kombinierten Klebe- und Armierungsspachtel HECK K+A SL hat HECK Wall Systems einen neuen Werktrockenmörtel im Sortiment, der im Sockelbereich gedämmter Fassaden anwendbar ist.

Integrierter Feuchteschutz

Während für das Kleben und Armieren der Sockel- bzw. Perimeterdämmplatten üblicherweise entsprechende mineralische Kombi-Mörtel zum Einsatz kommen, erfordert der am Gebäudesockel notwendige Feuchteschutz mindestens ein weiteres Produkt, wie z. B. Dichtungsschlämme. Das neue Heck-Produkt soll diesen Prozess vereinfachen. Ein integrierter Feuchteschutz soll Abhilfe schaffen. Das Produkt kann bereits ab sieben Millimetern Schichtstärke gleichzeitig als mineralische Dichtungsschlämme verwendet werden. Somit sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen nicht erforderlich. Die Oberfläche des HECK K+A SL ist filzbar, so dass ein darauffolgender zweifacher Qualitätsanstrich mit HECK SILCO FF Fassadenfarbe für einen optisch einwandfreien Sockelbereich bereits genügt, so der Hersteller.

Rissbeständig und brandsicher

Dank faserarmierter Rezeptur soll das wasserabweisende Produkt im besonders beanspruchten Sockelbereich eine hohe Rissbeständigkeit aufweisen. Ein niedriger Verbrauch von nur 1,3 kg Material pro Millimeter Schichtstärke auf dem Quadratmeter sowie die Eignung als mineralische Dichtungsschlämme wird durch ein entsprechendes Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) nachgewiesen. Zudem ist das Produkt brandsicher.

