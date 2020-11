Die LED-Leuchte Flex DWL 2500 10.8/18.0 mit Akku-LED-Strahlern verfügt über eine fünfstufige Helligkeitseinstellung per Bluetooth, bis zu 30 Stunden Laufzeit und eine variierbare Farbtemperatur, die für anspruchsvolle Detailarbeiten ausgelegt ist. Mit der Beleuchtungssteuerung können die Anwender bis zu vier Leuchten verknüpfen. Helligkeit und Farbtemperatur lassen sich in Schritten von 2500 bis 6500 K einstellen. So passen sich die Leuchten jederzeit exakt an die Arbeitsaufgabe anpassen, verspricht der Hersteller.

