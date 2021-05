2021 feiert Thomsit das 75-jährige Firmenjubiläum, begleitet von zahlreichen Aktionen im Verlauf des Jahres. Das Unternehmen wurde 1946 als Produktmarke der Thompson-Werke GmbH in Düsseldorf gegründet und gehört seit 2017 als Leitmarke für die Fußbodentechnik zur PCI Augsburg GmbH. Neben verschiedenen Verkaufsaktionen im Frühjahr und im Herbst sowie weiteren Specials im Prämienshop startete Thomsit mit dem 75-Jahre-Gewinnspiel im März auf seiner Website. Die Teilnehmer können hier ein (Objekt-)Foto einreichen, auf dem die Verarbeitung der Herstellerprodukte bzw. die Marke sichtbar wird und ihre Erfahrungen in Bezug auf 75 Jahre Thomsit mitteilen. Unter allen Einsendern wird monatlich ein Gewinner ausgelost. Am Ende des Gewinnspiels, im Herbst 2021, steht die Chance auf den Hauptgewinn, ein Vespa Motorroller.

www.thomsit-75-jahre.de