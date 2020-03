Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März hat Funktionsschuhhersteller Haix® ein Gewinnspiel nur für Frauen gestartet. Gesucht wird eine echte Abenteuerin – die Adventurista. Gemeinsam mit Outdoor-Influencerin Elisa Deutschmann @artivicial und Jochen Schweizer verlost das Unternehmen ein einzigartiges Abenteuerwochenende. Über den Wolken fliegen, die tiefsten Schluchten erkunden und die Natur mir allen Sinnen genießen lautet das Motto. Begleitet wird die Gewinnerin von Elisa Deutschmann, die als Outdoor-Expertin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Die Influencerin ist laut eigener Aussage „outdoor-verrückt“. Egal, ob Paraglidern, Skiwandern, Klettern oder Segeln – Elisa ist in der Natur zuhause und verbringt den Winter auch mal gerne in einer norwegischen Blockhütte.

Mitmachen können alle Frauen, die abenteuerlustig, mutig und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind. Das triftt doch sicher auch auf viele Malerinnen zu.

Alle Abenteuerinnen und die, die es werden wollen, können sich auf haix.com/adventurista für das Gewinnspiel. Das Gewinnspiel startet am Weltfrauentag. Teilnahmeschluss ist der 29. März 2020.

8. März 2020