Der Allgäuer Baufachkongress soll 2022 als hybrides Event stattfinden. Unter dem Motto „Bau miteinander“ plant Baumit den 15. Kongress von Mittwoch, 19. bis Freitag, 21. Januar 2022 in Oberstdorf. „Unser Programm war fixiert, alle Referenten haben zugesagt, unsere Partner waren vorbereitet! Eine Entscheidung musste getroffen werden: „Wir haben uns für die Durchführung in hybrider Form entschieden. Es wäre ewig schade gewesen um das hochklassige Programm, wenn wir es nicht hätten anbieten können“, so Geschäftsführer Heiko Werf. Vielleicht nur in begrenzter Personenzahl vor Ort, aber mit der Möglichkeit für viele Interessenten das Programm online von zuhause aus zu verfolgen. Die Teilnehmer, ob live vor Ort oder an den Bildschirmen zuhause, können sich über aktuelle gesellschaftliche und politische Inhalte informieren, über (digitale) Trend- und Zukunftsthemen, erhalten Marketing-Input und können praktische Anwendungsbeispiele verfolgen. Namhafte Unternehmen, Medienhäuser und Fachverlage finden sich in der erweiterten Partner-Ausstellung. Architekten und Ingenieure erhalten auch bei Online-Teilnahme ihre Fortbildungspunkte.

www.baufachkongress.com