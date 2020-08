Die Frankfurter Skyline hat Zuwachs bekommen: Mit dem Grand Tower wurde hier das höchste Wohnhaus in Deutschland gebaut. Der 180 Meter hohe Wolkenkratzer, der das Stadtbild von Frankfurt am Main merklich verändert, überragt das Colonia-Haus in Köln um knappe 30 Meter. Wego/Vti war am Bau des Grand Towers maßgeblich beteiligt. Das Team aus dem Frankfurter Wego-Standort arbeitete zwei Jahre an dem Grand Tower Projekt. Bauleiter Horst Rheinwald von EDO Trockenbau hatte Wego/Vti ganz bewusst für dieses Großprojekt gewählt: „Ich war mir von Anfang an sicher, dass Wego/Vti der richtige Partner für dieses großdimensionierte Bauvorhaben ist“, betont Horst Rheinwald, Bauleiter bei EDO Trockenbau.

