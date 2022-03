Anbindungen an Material-Großhändler und -Hersteller

Für Maler, Stuckateure, Verputzer, Trockenbauer und Bodenleger ist es ein unbestreitbarer Mehrwert, wenn die eingesetzte Branchensoftware im Büro an die eigenen Materiallieferanten angebunden ist. Denn dann lassen sich viele Daten, wie zum Beispiel Artikelpreise oder Materialtexte, direkt einlesen und für die eigenen Auftragsdokumente nutzen.

Kunden der WinWorker Software stehen kostenlos verschiedenste namhafte Materialhersteller und Großhändler zur Auswahl, zu denen es praktische Anbindungen gibt. Mit dem neuesten Update wird das bereits umfangreiche Angebot nun um weitere wichtige Partner ergänzt:

• Die MEGA-Gruppe bietet ihren Kunden ein Vollsortiment an, das sowohl Qualitätsprodukte von der Marke MEGA als auch von anderen namhaften Industriepartnern beinhaltet.

• Sto ist der Weltmarktführer für Wärmedämm-Verbundsysteme und überzeugt daneben mit einem breiten Sortiment an Farben, Putzen Lacken, Akustiksystemen und vielem mehr.

• StoCretec ist Spezialist für den Baustoff Beton und liefert Produkte sowie Systeme für die Bereiche Instandhaltung, Oberflächenschutz und Bodenbeschichtung.

Um die jeweilige Anbindung nutzen zu können, werden nur die Zugangsdaten zum gewünschten Lieferanten benötigt. Diese können alternativ auch über die Software angefragt werden. Nach der Einrichtung können dann alle Vorteile uneingeschränkt genutzt werden.

Preisaktualisierungen – stets up to date

Der Austausch zwischen Lieferant und Software sorgt dafür, dass immer mit Artikelpreisen gearbeitet werden kann, die auf dem aktuellen Stand sind. Dabei werden verhandelte Preise bzw. Preisbindungen stets berücksichtigt. Die Überprüfung der Preise läuft automatisiert ab, wobei sich das Intervall nach Bedarf anpassen lässt. Eine manuelle Aktualisierung kann ebenfalls jederzeit angestoßen werden.

Artikelinformationen – alle Daten stehen bereit

Bei der Menge an Artikeln, die im Handwerkeralltag eingesetzt werden, kann man schnell den Überblick verlieren. Zumal jedes Material anders ist und individuelle Anforderungen zu beachten sind. Dank einer Anbindung zum Hersteller oder Großhändler stehen Anwendern der WinWorker Software aber alle wichtigen Daten zu den Produkten und Systemen direkt zur Verfügung, egal ob in Form von Bildern, technischen Hinweisen, Weblinks etc. Natürlich kann jedes Material problemlos in die eigenen Stammdaten übernommen werden – mit allen vom Lieferanten hinterlegten Informationen.

Materialrecherche – schneller zum Angebot

Beim Schreiben eines Angebots kann der Anwender per Materialrecherche-Funktion in wenigen Sekunden innerhalb der Software nach Produkten inklusive der Artikelpreise bei den angebundenen Lieferanten suchen und vergleichen. Das Material des gewünschten Lieferanten wird dann mit dem entsprechenden Preis direkt ins Angebotsdokument eingefügt. Diese Vorgehensweise spart Zeit und gewährleistet bestens kalkulierte Angebote.

Mehr zu den angebundenen Partnerunternehmen finden Sie unter: www.winworker.de/unsere-partner