Arbeitsschutz-Entwicklungen

Wie erreichen wir Vision Zero in der Bauwirtschaft? Dieses Thema steht vom 8. bis 10. Juni 2022 im Zentrum des 31. Symposiums der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS). Die Internationale Sektion der IVSS für Prävention in der Bauwirtschaft lädt dazu nach Berlin ein. Referentinnen und Referenten aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, den USA, Chile, Japan, dem Senegal und Nigeria berichten während der Veranstaltung über internationale Entwicklungen beim Arbeitsschutz in der Bauwirtschaft. Ihre Vorträge ermöglichen einen globalen Blick auf die Vision Zero, mit dem Ziel die Unfallzahlen und Berufskrankheiten weltweit zu senken. „Unfallprävention“, „Schulung und Bewusstseinsbildung“, „Gefahrstoffe und Gesundheit bei der Arbeit“ und „Innovation und neue Technologien“ sind weitere Schwerpunktthemen des Symposiums. Das Symposium bietet zahlreiche Möglichkeiten, um sich über Erfahrungen, Best Practices und Innovationen im Bereich Arbeitsschutz und Gesundheit auf der Baustelle mit einem internationalen Publikum auszutauschen. Der Dialog und das Netzwerken sind wichtige Bestandteile des Symposiums. Weitere Informationenund einen Link zur Anmeldung finden Sie auf der Website der Internationalen Sektion der IVSS für Prävention in der Bauwirtschaft. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

bit.ly/37z0REk