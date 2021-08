Vom Aufmaß zum Auftrag in wenigen Klicks verspricht Sander & Doll mit neuen Aufmaßfunktionalitäten. Eine einfachere Übersicht dank Tabellenansicht, schnelles Finden dank Positionsverweisen und Liquiditätssicherung durch eine flexible Abrechnung nach Fertigstellungsgrad sollen den Arbeitsalltag verschlanken. Nutzer können in der Branchensoftware Chroma zwischen Darstellungsformen wechseln und sich für die Option entscheiden, die für das Projekt am besten passt. Ob identische Tätigkeit oder gleiche Raumgröße, die Funktion „Positionsverweise“ hält die Arbeit und das Aufmaß-Dokument schlank. Mit der Software weisen Anwender Aufmaßpositionen einen Fertigstellungsgrad zu, der nicht erst aufgemessen werden muss. Die Software merkt sich, was abgerechnet wurde und weist nur die fertiggestellten Mengen einer Position aus, die noch nicht abgerechnet wurden.

www.sander-doll.de