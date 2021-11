Mit 35 handwerksbegeisterten jungen Menschen startet Arta in den Ausbildungsjahrgang 2021. Den Startschuss bildete eine gemeinsame Infoveranstaltung der Unternehmensstandorte. Das Unternehmen bildet folgende Berufe aus: Maler, Stuckateure, Trockenbauer, Bautenschützer, Bodenleger, Fensterbauer und Dachdecker. Sebastian Kraft, Gesamtgeschäftsführer des Familienunternehmens sagt:„Zum einen wollen wir, dass sich die angehenden HandwerkerInnen von Anfang an als Team sehen, zum zweiten soll der Blick auch auf die anderen Handwerksgewerke gelenkt werden. So lernt der Nachwuchs gleich zu Beginn, dass wir als Unternehmen ganzheitliche Handwerkslösungen anbieten.“ „Es ist uns wichtig, dass sich alle von Anfang sicher in der neuen Situation fühlen“, ergänzt Daniela Jesse, verantwortlich für Personalsuche im Unternehmen.

