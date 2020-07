Branchenkongress KIT auf 2021 verschonebn

Der ursprünglich für Ende März 2020 geplante und aufgrund der Coronaverordnung der baden-württembergischen Landesregierung auf Oktober verschobene Branchenkongress KIT – Kontakte. Ideen. Trends. – muss nun wegen der weiter geltenden strengen Auflagen erneut verlegt werden.

Um eine hohe Sicherheit bezüglich der Durchführung zu bekommen, hat sich die Verbandsspitze entschlossen, die KIT um ein ganzes Jahr auf den 7. und 8. Oktober 2021 zu verlegen.

Für den neuen Kongresstermin am 7. und 8. Oktober 2021 in Konstanz gelten die bisher schon gebuchten Karten unverändert weiter. Alles Weitere zur KIT erfahren Sie in Kürze über die Kongresshomepage www.forum-kit.de